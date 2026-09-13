Sirmour News: बारिश ने बिगाड़ी मेले की रौनक, चौगान मैदान में कीचड़ से दुकानदारी प्रभावित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

संवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। ऐतिहासिक चौगान मैदान में चल रहे स्टेपको सिरमौर उत्सव के दूसरे दिन हुई बारिश ने मेले की व्यवस्थाओं को प्रभावित कर दिया। बारिश के कारण मैदान में कई जगह पानी भर गया और कीचड़ हो गया। इससे दुकानदारों के साथ-साथ मेले में खरीदारी के लिए पहुंचने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कीचड़ के कारण कई दुकानों तक पहुंचना मुश्किल हो गया, जिससे दुकानदारी भी प्रभावित हुई है।बारिश के बावजूद मेले में लोगों की आवाजाही जारी रही। शहर और आसपास के क्षेत्रों से लोग परिवार सहित मेले में पहुंच रहे हैं और जरूरत के सामान के साथ खान-पान की चीजों की खरीदारी भी कर रहे हैं। हालांकि, मैदान में पानी और कीचड़ होने के कारण लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कतें पेश आईं।सिरमौर उत्सव में बाहरी राज्यों से पहुंचे व्यापारियों ने विभिन्न प्रकार के सामान की दुकानें सजाई हैं। मेले में लोगों को एक ही स्थान पर घरेलू जरूरत से लेकर कपड़े, सजावटी सामान और खान-पान की चीजें उपलब्ध हो रही हैं।मेले में सहारनपुर और लुधियाना के रेडीमेड कपड़ों के अलावा कश्मीरी शॉल, जैकेट और कुर्तियों के स्टॉल लगाए गए हैं। बदलते मौसम को देखते हुए गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए भी लोग दुकानों पर पहुंच रहे हैं। मेले में लकड़ी के बर्तन और फैंसी चीनी मिट्टी की क्रॉकरी भी लोगों को आकर्षित कर रही है। घरेलू उपयोग के कई सामान एक ही जगह पर उपलब्ध हैं। बेडशीट, मेले में खान-पान के स्टॉल भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।मेले में दुकान लगाने वाले अमित, सक्षम, वसीम ने बताया कि बारिश से मैदान में जगह-जगह पानी भर गया है और कीचड़ हो गया है। इससे ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है, जिसका सीधा असर दुकानदारी पर पड़ रहा है। लोग खरीदारी के लिए आ तो रहे हैं लेकिन कीचड़ के कारण उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।