Sirmour News: नाहन में 12 से 18 सितंबर तक सजेगा पांचवां स्टेपको सिरमौर उत्सव

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नाहन (सिरमौर)। ऐतिहासिक शहर नाहन में पांचवां स्टेपको सिरमौर उत्सव-2026 आगामी 12 से 18 सितंबर तक धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। सात दिवसीय उत्सव के दौरान प्रतिदिन विशाल मेले और प्रदर्शनियां लगेंगी। वहीं, 15 से 18 सितंबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद प्रतियोगिताएं दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहेंगी। उत्सव के अंतिम दिन 18 सितंबर को भव्य स्टार नाइट का आयोजन होगा, जिसमें बॉलीवुड के प्रसिद्ध पार्श्व गायक कमाल खान अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे।उत्सव के समापन समारोह एवं स्टार नाइट में नाहन के विधायक अजय सोलंकी बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान वह विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। स्टार नाइट में प्रसिद्ध हिमाचली कलाकार मुसाफिर मनीष के साथ प्रदेश के अन्य उभरते कलाकार भी प्रस्तुतियां देंगे।आयोजकों के अनुसार 12 से 18 सितंबर तक प्रतिदिन मेले और प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। 15 सितंबर को डांस प्रतियोगिता और बेबी शो के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों का आगाज होगा। 16 सितंबर को गायन और मॉडलिंग प्रतियोगिताएं होंगी। 17 सितंबर को मॉडलिंग प्रतियोगिता का दूसरा राउंड और ग्रैंड फिनाले आयोजित किया जाएगा।पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग भी रहेगी आकर्षणस्टेपको अध्यक्ष रजित सिंह कंवर ने बताया कि 18 सितंबर को पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। खेल प्रतियोगिताओं के बाद शाम को स्टार नाइट में कमाल खान, मुसाफिर मनीष सहित अन्य कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे।