Sirmour News: जामूकोटी में होगी ददाहू खंड की अंडर-14 छात्र-छात्रा वर्ग की खेलें

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छात्रों की प्रतियोगिता 1 से 3 और छात्राओं की 4 से 6 सितंबर तक होंगीसंवाद एजेंसीददाहू (सिरमौर)। शिक्षा खंड ददाहू की अंडर-14 छात्र एवं छात्रा वर्ग की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जामूकोटी के खेल परिसर में आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर वीरवार को ददाहू में बैठक हुई। इसमें शिक्षा खंड के सभी सरकारी व निजी स्कूलों के मुखिया और शारीरिक शिक्षक मौजूद रहे।बैठक की अध्यक्षता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ददाहू के प्रधानाचार्य राजकुमार शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि खंड के शत-प्रतिशत स्कूलों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने वाले स्कूल प्रबंधकों से जवाब-तलब किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंडर-14 छात्र वर्ग की प्रतियोगिता 1 से 3 सितंबर और छात्रा वर्ग की प्रतियोगिता 4 से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी।प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सभी स्कूल प्रबंधकों की जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई हैं। खेल प्रतियोगिताओं के साथ माइनर खेलों और सांस्कृतिक स्पर्धाओं का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में ददाहू शिक्षा खंड के आठ क्लस्टरों के 22 स्कूलों और पांच निजी स्कूलों के करीब 200-200 छात्र एवं छात्राएं हिस्सा लेंगे। इस बार अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता में तीन नई स्पर्धाओं को भी शामिल किया गया है। इनमें रग्बी, रस्साकशी और कुराश शामिल हैं। बैठक में दीपराम शर्मा, टीईटी चंद्र मोहन, रामलाल, बाबूराम और अजय कुमार सहित सरकारी व निजी स्कूलों के प्रबंधक मौजूद रहे।