सिरमाैर: नाहन में दिवाली पर अखरोट की मांग तेज, 350 रुपये किलो बिक्री, देखें वीडियो

दिवाली का त्योहार नजदीक आने से शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। लक्ष्मी पूजन की थाली में अखरोट रखने की परंपरा के कारण इसकी खरीदारी शुरू हो गई है। नाहन में जगह-जगह अखरोट के स्टॉल सज गए हैं। इन स्टॉलों पर स्थानीय पहाड़ी क्षेत्रों के साथ कश्मीर से लाए गए अखरोट भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। बाजार में अखरोट 300 से 350 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है। जिला के पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाला स्थानीय अखरोट करीब 300 रुपये किलो मिल रहा है। कश्मीर से आने वाला कागजी अखरोट 300 से 350 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। अखरोट की गुणवत्ता, आकार और किस्म के अनुसार कीमतों में अंतर देखा जा रहा है।

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बिक्री के तरीके में बदलाव

अखरोट की बिक्री के तरीके में समय के साथ परिवर्तन आया है। पहले बाजार में अखरोट की खरीदारी सैकड़े यानी 100 नग के हिसाब से होती थी। अब दुकानदार इसे किलोग्राम के हिसाब से बेच रहे हैं। इस बदलाव से ग्राहकों को अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार खरीदारी में आसानी हो रही है। किलो के हिसाब से बिक्री होने से खरीदारी में भी सहूलियत बढ़ी है।

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