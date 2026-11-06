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सिरमाैर: नाहन में दिवाली पर अखरोट की मांग तेज, 350 रुपये किलो बिक्री, देखें वीडियो

Fri, 06 Nov 2026 05:50 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, नाहन(सिरमौर)।
संवाद न्यूज एजेंसी, नाहन(सिरमौर)। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 06 Nov 2026 05:50 PM IST
सार

त्योहार नजदीक आने से शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। लक्ष्मी पूजन की थाली में अखरोट रखने की परंपरा के कारण इसकी खरीदारी शुरू हो गई है। 

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Sirmaur: High demand for walnuts in Nahan during Diwali; selling at Rs 350 per kg – watch video
नाहन में दिवाली पर अखरोट की मांग तेज। - फोटो : विभाग

विस्तार
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दिवाली का त्योहार नजदीक आने से शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। लक्ष्मी पूजन की थाली में अखरोट रखने की परंपरा के कारण इसकी खरीदारी शुरू हो गई है। नाहन में जगह-जगह अखरोट के स्टॉल सज गए हैं। इन स्टॉलों पर स्थानीय पहाड़ी क्षेत्रों के साथ कश्मीर से लाए गए अखरोट भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। बाजार में अखरोट 300 से 350 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है। जिला के पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाला स्थानीय अखरोट करीब 300 रुपये किलो मिल रहा है। कश्मीर से आने वाला कागजी अखरोट 300 से 350 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। अखरोट की गुणवत्ता, आकार और किस्म के अनुसार कीमतों में अंतर देखा जा रहा है।

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बिक्री के तरीके में बदलाव
अखरोट की बिक्री के तरीके में समय के साथ परिवर्तन आया है। पहले बाजार में अखरोट की खरीदारी सैकड़े यानी 100 नग के हिसाब से होती थी। अब दुकानदार इसे किलोग्राम के हिसाब से बेच रहे हैं। इस बदलाव से ग्राहकों को अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार खरीदारी में आसानी हो रही है। किलो के हिसाब से बिक्री होने से खरीदारी में भी सहूलियत बढ़ी है।

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सेहत के लिए अखरोट के फायदे
अखरोट की खरीदारी केवल दिवाली की पूजा तक सीमित नहीं है। लोग इसके पोषक तत्वों और स्वास्थ्य संबंधी लाभों के कारण भी इसे पसंद करते हैं। अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। संतुलित मात्रा में इसका सेवन हृदय स्वास्थ्य, मस्तिष्क के सामान्य कामकाज और पाचन के लिए लाभकारी हो सकता है। कई लोग इसे पूजा के साथ-साथ रोजमर्रा के खानपान में भी शामिल करने के लिए खरीदते हैं।

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