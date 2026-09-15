Sirmour News: रूपेंद्र ठाकुर को फिर मिली प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता की जिम्मेदारी

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संवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। सिरमौर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रूपेंद्र ठाकुर को एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले भी वह प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। संगठन में उनके लंबे अनुभव और सक्रिय भूमिका को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने उन्हें दोबारा यह दायित्व सौंपा है।रूपेंद्र ठाकुर कांग्रेस संगठन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। पार्टी गतिविधियों में उनकी सक्रियता, प्रभावी संवाद शैली और संगठन के साथ बेहतर समन्वय को उनकी पुनर्नियुक्ति का प्रमुख आधार माना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर वह पार्टी की विचारधारा, प्रदेश सरकार की नीतियों और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने में भूमिका निभाएंगे।पुनर्नियुक्ति पर रूपेंद्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और नाहन के विधायक अजय सोलंकी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर जो विश्वास जताया है, उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। कांग्रेस संगठन और सरकार की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी।