Sirmour News: पांवटा साहिब कॉलेज में पीटीए गठन कल

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पांवटा साहिब (सिरमौर)। राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब में अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए) कार्यकारिणी के गठन को लेकर 12 सितंबर को आम सभा होगी। बैठक सुबह 10 बजे महाविद्यालय परिसर में होगी। प्राचार्य डॉ. जगदीश चौहान ने बताया कि आम सभा का मुख्य उद्देश्य नए शैक्षणिक सत्र के लिए पीटीए कार्यकारिणी का गठन करना है। बैठक में विद्यार्थियों के अभिभावक और संरक्षक, शिक्षक तथा अन्य संबंधित सदस्य भाग लेंगे। उन्होंने सभी अभिभावकों, संरक्षकों और शिक्षकों से निर्धारित समय पर आम सभा में पहुंचकर कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया। संवाद