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सिरमाैर: नाहन मेडिकल कॉलेज की बदहाली, घायलों को निजी लैब में करवाने पड़े महंगे टेस्ट, परिजनों का गुस्सा फूटा

Fri, 06 Nov 2026 08:01 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, नाहन (सिरमौर)।
संवाद न्यूज एजेंसी, नाहन (सिरमौर)। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 06 Nov 2026 08:01 PM IST
सार

सिरमाैर जिले के डूंगाघाट सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को मेडिकल कॉलेज नाहन में बेहतर इलाज नहीं मिला। 

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Poor state of affairs at Nahan Medical College; injured patients forced to get tests worth thousands done at p
नाहन में घायलों के परिजनों का गुस्सा फूटा। - फोटो : संवाद

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के सिरमाैर जिले के डूंगाघाट सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को मेडिकल कॉलेज नाहन में बेहतर इलाज नहीं मिला। उन्हें सीटी स्कैन समेत जरूरी जांचों के लिए निजी अस्पतालों और लैब के चक्कर काटने पड़े। जांच पर हजारों रुपये खर्च करने के बाद देर शाम परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। हादसे में घायल नौ लोगों में से सात को सिविल अस्पताल सराहां से मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि गंभीर मरीजों के आवश्यक टेस्ट अस्पताल में नहीं हो पाए। डॉक्टरों ने जांच की पर्चियां थमा दीं, जिससे उन्हें निजी संस्थानों का रुख करना पड़ा। कुछ जांचों पर करीब 300 रुपये खर्च हुए, जबकि सीटी स्कैन के लिए 11 हजार रुपये तक चुकाने पड़े। सोहन सिंह समेत अन्य लोगों ने मेडिकल कॉलेज परिसर में रोष जताया। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में अस्पताल में ही जांच सुविधा मिलनी चाहिए। लोगों ने सवाल उठाया कि जिला के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान में सुविधाएं न होने पर गरीब मरीज कहां जाएं। उन्होंने प्रदेश सरकार और जिले के दिग्गज नेताओं को भी कटघरे में खड़ा किया।

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रेडियोलॉजी विभाग में चिकित्सक नहीं
मेडिकल कॉलेज का रेडियोलॉजी विभाग पिछले करीब तीन महीने से चिकित्सक के बिना चल रहा है। इसके चलते सीटी स्कैन सहित विभाग की अन्य जांच सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सिरमौर ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को भी निजी अस्पतालों में जांच करवानी पड़ रही है। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन की चिकित्सा अधीक्षक रेणु चौहान ने यह स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि चिकित्सक की तैनाती का मामला सरकार के पास लंबित है।

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राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बावजूद बदहाली
सोहन सिंह ने बताया कि सिरमौर जिले का प्रदेश की राजनीति में खास प्रतिनिधित्व है। कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रदेशाध्यक्ष सिरमौर से संबंध रखते हैं। जिले से सांसद और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। बावजूद इसके, जिला के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भटकना पड़ रहा है। लोगों ने सवाल उठाया कि बड़े पदों पर बैठे नेताओं के होते हुए भी व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हो रहा।

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सरकार के पास लंबित है चिकित्सक की तैनाती का मामला
उधर, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रेणु चौहान ने स्वीकार किया कि रेडियोलॉजी विभाग में चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने के कारण सीटी स्कैन सहित विभाग की अन्य जांच सेवाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सक की तैनाती का मामला सरकार के पास है। चिकित्सक की नियुक्ति होने के बाद ही इस समस्या का समाधान हो सकेगा।

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