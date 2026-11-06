हिमाचल प्रदेश के सिरमाैर जिले के डूंगाघाट सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को मेडिकल कॉलेज नाहन में बेहतर इलाज नहीं मिला। उन्हें सीटी स्कैन समेत जरूरी जांचों के लिए निजी अस्पतालों और लैब के चक्कर काटने पड़े। जांच पर हजारों रुपये खर्च करने के बाद देर शाम परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। हादसे में घायल नौ लोगों में से सात को सिविल अस्पताल सराहां से मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि गंभीर मरीजों के आवश्यक टेस्ट अस्पताल में नहीं हो पाए। डॉक्टरों ने जांच की पर्चियां थमा दीं, जिससे उन्हें निजी संस्थानों का रुख करना पड़ा। कुछ जांचों पर करीब 300 रुपये खर्च हुए, जबकि सीटी स्कैन के लिए 11 हजार रुपये तक चुकाने पड़े। सोहन सिंह समेत अन्य लोगों ने मेडिकल कॉलेज परिसर में रोष जताया। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में अस्पताल में ही जांच सुविधा मिलनी चाहिए। लोगों ने सवाल उठाया कि जिला के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान में सुविधाएं न होने पर गरीब मरीज कहां जाएं। उन्होंने प्रदेश सरकार और जिले के दिग्गज नेताओं को भी कटघरे में खड़ा किया।

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