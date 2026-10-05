Sirmour News: चेक बाउंस मामले में 4.50 लाख की वसूली के आदेश

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अदालत में देवना ठाकुर के पेश न होने पर उन्हें एकतरफा कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान सोरभ पुंडीर समेत तीन गवाहों ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने माना कि चेक जारी करने और रकम दिए जाने का तथ्य साबित हुआ है तथा बचाव पक्ष की ओर से इसका कोई खंडन नहीं किया गया। संवाद