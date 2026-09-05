Sirmour News: दुष्कर्म के आरोपी की मां न्यायिक हिरासत में

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पुलिस ने बच्ची के बयान के आधार पर आरोपी की मां को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में महिला पर उसे अपने बेटे के साथ भेजने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर उसका मेडिकल करवाया। मामले में पुलिस मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उसे अदालत ने चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा था।पुलिस मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाने के साथ घटना के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। डीएसपी पांवटा साहिब मानवेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि आरोपी महिला को शनिवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में नाहन जेल भेजने के आदेश दिए गए। संवाद