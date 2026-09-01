Sirmour News: नाहन न्यायाधिकरण में कविता की जिरह पूरी, अगली सुनवाई 18 को
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:55 PM IST
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नाहन। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण-एक नाहन में एमएसी याचिका कविता बनाम बलबीर सिंह मामले में याचिकाकर्ता कविता की जिरह पूरी हो गई। सुनवाई में कविता की गवाह के रूप में जिरह पूरी कर रिकॉर्ड पर ली गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से शेष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया, जिसे न्यायाधिकरण ने मंजूर कर लिया। अब मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर 2026 को होगी। इस दौरान शेष साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। संवाद
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