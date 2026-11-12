Sirmour News: कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला में इंटक का जनरल हाउस कल

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संवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) की प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर 14 नवंबर को शिमला में जनरल हाउस और जनरल काउंसिल की बैठक आयोजित होगी। बैठक कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला में होगी। इसमें प्रदेश इंटक की नई कार्यकारिणी का चुनाव करवाया जाएगा।इंटक के जिलाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया राष्ट्रीय सीनियर सचिव संजय गांबा की देखरेख में संपन्न होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव रेड्डी ने उन्हें दोबारा चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि चुनाव में प्रदेशभर की विभिन्न मजदूर यूनियनों के डेलीगेट भाग लेंगे। इन्हीं प्रतिनिधियों की ओर से प्रदेश इंटक की कार्यकारिणी का चुनाव किया जाएगा। संवाद