Sirmour News: इनर व्हील क्लब ने महिला पुलिस कर्मियों को भेंट किए धूप के चश्मे

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संवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। इनर व्हील क्लब पांवटा साहिब की ओर से महिला पुलिस कर्मियों के प्रति सम्मान एवं आभार व्यक्त करते हुए धूप के चश्मे, हैंड टॉवल तथा प्रिविलेज मेंबरशिप कार्ड वितरित किए गए हैं। यह सामग्री खुराना ऑप्टिकल्स के सौजन्य से प्रायोजित की गई।इस अवसर पर इनर व्हील क्लब पांवटा साहिब की अध्यक्ष गुरमीत कौर नारंग ने महिला पुलिस कर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा एवं समर्पण की सराहना की तथा पांवटा साहिब के थाना प्रभारी, पुलिस विभाग और सभी सहयोगियों का हार्दिक धन्यवाद किया।कार्यक्रम में सचिव निर्मित कौर, कोषाध्यक्ष अंजू वर्मा, आईएसओ शैली अग्रवाल तथा कार्यकारिणी सदस्य राखी डांग, गीता खुराना और सपना खुराना उपस्थित रहीं। क्लब की अध्यक्ष ने खुराना ऑप्टिकल्स का विशेष आभार व्यक्त करते हुए क्लब की सभी सदस्यों को उनके सहयोग एवं सहभागिता के लिए धन्यवाद दिया। यह पहल समाज में सम्मान, संवेदनशीलता और सेवा भावना का संदेश देती है।