Sirmour News: उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सतौन में सुनी जन समस्याएं

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-जन संवाद कार्यक्रम में अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देशसंवाद न्यूज एजेंसीसतौन (सिरमौर)। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान उद्योग, संसदीय मामले एवं श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सतौन लोक निर्माण विश्राम गृह में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित कर क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं।इस दौरान स्थानीय लोगों ने मंत्री के समक्ष सामूहिक और व्यक्तिगत समस्याएं रखीं। क्षेत्रवासियों ने मुख्य रूप से सड़कों की खस्ता हालत, पेयजल समस्या, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, बिजली की आंख-मिचौली और रोजगार से जुड़े मुद्दे उठाए।मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और शिलाई जैसे दूरदराज क्षेत्र का विकास प्राथमिकता में है।उन्होंने कहा कि सतौन क्षेत्र में सड़क, पानी और स्वास्थ्य से जुड़ी सामूहिक समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। वहीं, व्यक्तिगत समस्याओं का भी नियमानुसार शीघ्र निपटारा किया जाएगा।