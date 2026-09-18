Sirmour News: निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर 20 सितंबर को
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:20 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:20 AM IST
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कालाअंब (सिरमौर)। औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में संतोष हॉस्पिटल जीरकपुर और पूनम नर्सिंग होम कालाअंब की ओर से घुटनों की समस्याओं से परेशान लोगों के लिए एक विशेष निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर 20 सितंबर (रविवार) को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान पंचकूला के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. नवीन जुनेजा मरीजों की जांच करेंगे। शिविर में घुटनों की समस्या से पीड़ित मरीजों को घुटनों की जांच व सलाह बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। पूनम नर्सिंग होम के एमडी डॉ. अजय गोयल ने बताया कि घुटनों की समस्या से परेशान मरीज इस शिविर विशेषज्ञ चिकित्सक से निशुल्क जांच करवा सकते हैं।
संवाद
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