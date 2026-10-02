फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   gandhi jaynti in shamsherpur school

Sirmour News: गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती पर विद्यार्थियों ने दिया देशभक्ति का संदेश

Sat, 03 Oct 2026 12:25 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:25 AM IST
विज्ञापन
gandhi jaynti in shamsherpur school
शमशेर स्कूल नाहन में गांधी जंयती के अवसर पर कार्यक्रम के दौरान मौजूद छात्र। संवाद
सचित्र--
विज्ञापन


गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती पर विद्यार्थियों ने दिया देशभक्ति का संदेश

शमशेर स्कूल नाहन में दी श्रद्धांजलि और निकाली जागरूकता रैली

संवाद न्यूज एजेंसी

नाहन (सिरमौर)। शमशेर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाहन में शुक्रवार को राष्ट्रपति महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में कार्यकारी प्रधानाचार्या रजनी शर्मा, समस्त स्टाफ सदस्यों और विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इस अवसर पर विद्यार्थियों ने महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, स्वच्छता एवं राष्ट्रसेवा के विचारों और लाल बहादुर शास्त्री के सादगी, कर्तव्यनिष्ठा एवं देशभक्ति के आदर्शों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने दोनों महान विभूतियों के जीवन एवं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।
विज्ञापन


कार्यक्रम के बाद विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान विद्यार्थियों ने महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों और राष्ट्रप्रेम से संबंधित नारे लगाकर लोगों को देशभक्ति, स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


कार्यकारी प्रधानाचार्या रजनी शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दोनों महान विभूतियों के जीवन से प्रेरणा लेकर सत्य, अनुशासन, स्वच्छता, सादगी एवं राष्ट्रसेवा के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।


त्रिलोकपुर स्कूल में सात दिवसीय एनएसएस शिविर शुरू, स्वयंसेवक करेंगे विभिन्न गतिविधियां

कालाअंब (सिरमौर)। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला त्रिलोकपुर में एक से सात अक्तूबर तक आयोजित होने वाले सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि व्यवसायी एवं समाजसेवी अरुण वालिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रिया तोमर की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि ने स्वयंसेवकों को शिविर के दौरान पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वहीं, एनएसएस प्रभारी योगराज प्रवक्ता (अंग्रेजी) और सविता प्रवक्ता (अर्थशास्त्र) ने स्वयंसेवकों को शिविर की रूपरेखा से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि सात दिनों तक चलने वाले इस शिविर में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को सामाजिक सेवा और सामुदायिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया जाएगा। शिविर के शुभारंभ अवसर पर एसएमसी प्रधान सहित विद्यालय के शिक्षक और एनएसएस स्वयंसेवक भी मौजूद रहे। संवाद--------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed