फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   Divorce by mutual consent, permanent maintenance of Rs 5 lakh was agreed upon.

Sirmour News: आपसी सहमति से हुआ विवाह विच्छेद, पांच लाख रुपये स्थायी भरण-पोषण पर बनी थी सहमति

Mon, 05 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Divorce by mutual consent, permanent maintenance of Rs 5 lakh was agreed upon.
नाहन। परिवार न्यायालय नाहन ने आपसी सहमति से तलाक के मामले में मनीषा और रविंद्र का विवाह विच्छेद करने का आदेश दिया है। प्रधान न्यायाधीश अजय मेहता की अदालत ने दोनों पक्षों के दूसरे मोशन के बयान दर्ज करने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत के समक्ष दोनों ने कहा कि उनके बीच सुलह की कोई संभावना नहीं है। दोनों का विवाह 9 मई 2015 को हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। उनके एक बेटी है, जो मां की देखरेख और अभिरक्षा में रहेगी। पिता को पूर्व सूचना के आधार पर बेटी से मिलने का अधिकार रहेगा।
विज्ञापन

अदालत में दर्ज समझौते के अनुसार पति ने पत्नी को पांच लाख रुपये स्थायी भरण-पोषण के रूप में देने पर सहमति जताई थी। पहली मोशन की कार्यवाही के दौरान ढाई लाख रुपये दिए जा चुके थे, जबकि दूसरी मोशन के दौरान शेष ढाई लाख रुपये भी पत्नी को प्राप्त हो गए। दोनों पक्ष 6 अगस्त 2020 से अलग रह रहे थे। अदालत ने छह माह की निर्धारित अवधि पूरी होने और साथ रहने की कोई संभावना नहीं होने के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत विवाह को आपसी सहमति से समाप्त करने की डिक्री जारी कर दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed