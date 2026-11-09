Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   dhaan kharid and store shortage

Sirmour News: पांवटा अनाज मंडी में धान का अंबार<bha>;</bha> स्टोर फुल, झरने के लिए भी नहीं बची जगह

Tue, 10 Nov 2026 12:21 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
dhaan kharid and store shortage
अनाज मंडी पांवटा साहिब में लदे खड़े वाहन। संवाद
रोजाना 2000 क्विंटल धान की हो रही आवक, निकासी नहीं होने से मंडी परिसर में जगह का संकट
विज्ञापन


700 किसान बेच चुके धान, इतने ही किसानों को जारी किए जा चुके हैं टोकन; कई दिनों से बारी के इंतजार में किसान

पांच करोड़ की डीपीआर सरकार को भेजी, मंजूरी मिलने पर अगले साल तक दूर होगी समस्या

भजन चौधरी

धौलाकुआं (सिरमौर)। पांवटा साहिब की अनाज मंडी में धान की खरीद के बाद अब भंडारण का संकट गहराने लगा है। मंडी के सभी स्टोर धान से भर चुके हैं और बाहर का खाली परिसर भी बोरियों से अट गया है। हालात यह हैं कि अब किसानों से धान की तुलाई के बाद उसे झरने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं बची है। धान की निकासी नहीं होने से मंडी में लगातार दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में अपनी फसल लेकर पहुंच रहे किसानों को कई दिनों तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है।
मंडी में इन दिनों प्रतिदिन करीब 2000 क्विंटल धान की तुलाई कर भंडारण किया जा रहा है। अब तक करीब 700 किसान अपना धान बेच चुके हैं, जबकि इतने ही किसानों को आगे धान बेचने के लिए टोकन जारी किए जा चुके हैं। लगातार बढ़ती आवक और धान की निकासी नहीं होने से मंडी परिसर में जगह की किल्लत पैदा हो गई है। स्थिति यह है कि धान की तुलाई के लिए भी पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही है।
विज्ञापन

मंडी में धान लेकर पहुंचे किसान रमेश कुमार, राम कुमार और अरविंद सिंह ने बताया कि जगह की कमी के कारण किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। धान की तुलाई के लिए जगह कम होने से करीब 30 ट्राले खाली खड़े हो रहे हैं। किसानों को अपनी बारी आने के इंतजार में कई-कई दिन मंडी में बिताने पड़ रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

----------------
18 बीघा जमीन पर मंडी विस्तार की योजना
पांवटा साहिब अनाज मंडी के विस्तार और निर्माण को लेकर मंडी समिति ने बीते वर्ष करीब पांच करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार कर सरकार को भेजी थी। प्रस्तावित योजना के तहत 18 बीघा जमीन पर विकास कार्य करवाया जाना है। इसमें बेसमेंट निर्माण, पानी की निकासी की व्यवस्था और खाली पड़ी जमीन को विकसित करना शामिल है। योजना को मंजूरी मिलने के बाद मंडी में भंडारण और किसानों की आवाजाही से जुड़ी समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है।


---------------
दिवाली से पहले 10 हजार क्विंटल धान की निकासी का लक्ष्य
इस संबंध में मंडी समिति के सचिव आशीष शर्मा ने बताया कि दिवाली से पहले करीब 10 हजार क्विंटल धान की निकासी होने की उम्मीद है। इससे मंडी परिसर में काफी जगह खाली हो जाएगी और किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि मंडी के विस्तार और निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये की डीपीआर बीते वर्ष ही सरकार को भेजी जा चुकी है। इसकी मंजूरी मिलने के बाद अगले वर्ष तक किसानों की समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है।-------------संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed