Sirmour News: चेक बाउंस मामले में देवेंद्र कुमार बरी, पीएनबी से हुआ समझौता

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लोक अदालत में देवेंद्र ने बताया कि बैंक की बकाया ऋण राशि का भुगतान कर दिया गया है। बैंक के अधिवक्ता ने भी समझौते की पुष्टि करते हुए अपील निपटाने पर सहमति जताई। देवेंद्र कुमार के अधिवक्ता ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कंपाउंडिंग शुल्क माफ करने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही दोषसिद्धि व सजा का आदेश रद्द कर शिकायत खारिज कर दी गई। संवाद