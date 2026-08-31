Sirmour News: हरिपुरधार की छात्राओं ने जीती वॉलीबॉल ट्रॉफी
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:55 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
हरिपुरधार। संगड़ाह में आयोजित अंडर-19 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरिपुरधार की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वॉलीबॉल प्रतियोगिता की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। हरिपुरधार की टीम ने प्रतियोगिता के मुकाबलों में बेहतरीन खेल कौशल, अनुशासन और टीम भावना का परिचय देते हुए दमदार प्रदर्शन किया। छात्राओं के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम ने वॉलीबॉल में विजेता का खिताब हासिल किया। छात्राओं की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। इस जीत से हरिपुरधार क्षेत्र का नाम भी गौरवान्वित हुआ है। संवाद
विज्ञापन