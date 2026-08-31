Sirmour News: पच्छाद कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने का लिया संकल्प, एक प्रत्याशी पर सहमति
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:55 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:55 PM IST
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अनुसूचित जाति सेल की विशेष बैठक में गंगूराम मुसाफिर बोले, कार्यकर्ताओं की एकजुटता से मजबूत होगा संगठन
संवाद न्यूज एजेंसी
सराहां(सिरमौर)। नैना टिक्कर में कांग्रेस अनुसूचित जाति सेल की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गंगूराम मुसाफिर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसमें कांग्रेस ब्लॉक पच्छाद के सभी छह जोन के अध्यक्षों और कार्यकारिणी सदस्यों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
बैठक में पच्छाद कांग्रेस के भीतर गुटबाजी को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया गया। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पच्छाद से कांग्रेस की ओर से एक ही प्रत्याशी मैदान में उतरेगा और सभी कार्यकर्ता व मतदाता एकजुट होकर उसका समर्थन करेंगे। वक्ताओं ने कहा कि संगठन की एकजुटता के साथ प्रदेश सरकार को मजबूत किया जाएगा, ताकि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जा सके।
बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर ने केंद्र की भाजपा सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज चीनी 60 रुपये और प्याज 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा किसान, बागवान, नौजवान और मजदूर वर्ग भुगत रहा है। मुसाफिर ने उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा के बाद भाजपा और आरएसएस पर कथित तौर पर मंच का शुद्धिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे उनकी जातिवादी मानसिकता उजागर होती है।
बैठक में अनुसूचित जाति सेल के अध्यक्ष दिलावर सिंह, दुनी चंद, करमचंद, गोपाल दास, सज्जन सिंह, मटिया राम, हरिदत्त, गीता सिंह, ठाकुर चंद, इंद्र दत्त, रमेश दत्त, भेखानंद और प्रेम सागर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सराहां(सिरमौर)। नैना टिक्कर में कांग्रेस अनुसूचित जाति सेल की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गंगूराम मुसाफिर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसमें कांग्रेस ब्लॉक पच्छाद के सभी छह जोन के अध्यक्षों और कार्यकारिणी सदस्यों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
बैठक में पच्छाद कांग्रेस के भीतर गुटबाजी को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया गया। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पच्छाद से कांग्रेस की ओर से एक ही प्रत्याशी मैदान में उतरेगा और सभी कार्यकर्ता व मतदाता एकजुट होकर उसका समर्थन करेंगे। वक्ताओं ने कहा कि संगठन की एकजुटता के साथ प्रदेश सरकार को मजबूत किया जाएगा, ताकि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जा सके।
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बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर ने केंद्र की भाजपा सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज चीनी 60 रुपये और प्याज 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा किसान, बागवान, नौजवान और मजदूर वर्ग भुगत रहा है। मुसाफिर ने उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा के बाद भाजपा और आरएसएस पर कथित तौर पर मंच का शुद्धिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे उनकी जातिवादी मानसिकता उजागर होती है।
बैठक में अनुसूचित जाति सेल के अध्यक्ष दिलावर सिंह, दुनी चंद, करमचंद, गोपाल दास, सज्जन सिंह, मटिया राम, हरिदत्त, गीता सिंह, ठाकुर चंद, इंद्र दत्त, रमेश दत्त, भेखानंद और प्रेम सागर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।