Sirmour News: नैनाटिक्कर स्कूल में उपनिदेशक ने किया औचक निरीक्षण

विज्ञापन



उपनिदेशक ने विद्यार्थियों को आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को लेकर जरूरी टिप्स दिए। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित रूप से पढ़ाई करने और परीक्षा के लिए अभी से योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मेहनत और एकाग्रता के साथ पढ़ाई करने से बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। विज्ञापन

निरीक्षण के दौरान डॉ. मदन लाल ने स्कूल स्टाफ और खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने आए शिक्षकों के साथ बैठक भी की। उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों और प्रतियोगिता से संबंधित व्यवस्थाओं पर चर्चा की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य संगीता भट्टी, अशोक चौहान, जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रभारी विजय कुमार सहित अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। संवाद उपनिदेशक ने विद्यार्थियों को आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को लेकर जरूरी टिप्स दिए। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित रूप से पढ़ाई करने और परीक्षा के लिए अभी से योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मेहनत और एकाग्रता के साथ पढ़ाई करने से बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।निरीक्षण के दौरान डॉ. मदन लाल ने स्कूल स्टाफ और खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने आए शिक्षकों के साथ बैठक भी की। उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों और प्रतियोगिता से संबंधित व्यवस्थाओं पर चर्चा की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य संगीता भट्टी, अशोक चौहान, जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रभारी विजय कुमार सहित अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। संवाद

विज्ञापन

विज्ञापन

नाहन/सराहां। उच्च शिक्षा उपनिदेशक डॉ. मदन लाल ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नैनाटिक्कर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में चल रही अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता का जायजा लिया और खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की।