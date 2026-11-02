फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   cow sammaan abhiyaan

Sirmour News: गो सम्मान अभियान के लिए हिमाचल में 17 दिसंबर को सौंपेंगे हस्ताक्षरित ज्ञापन

Tue, 03 Nov 2026 12:02 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
cow sammaan abhiyaan
राजगढ़ में पत्रकार वार्ता को संबो​धित करते संत गोपेश कृष्ण दास। संवाद
-संत गोपेश कृष्ण दास ने लोगों से अभियान से जुड़ने की अपील की
विज्ञापन

-पहले दो चरणों में 20 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का दावा, अब 31 करोड़ नए हस्ताक्षर जोड़ने का लक्ष्य
संवाद न्यूज एजेंसी
राजगढ़ (सिरमौर)। गो सम्मान अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश में लोगों के हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन 17 दिसंबर को मुख्य सचिव को सौंपा जाएगा। मलूक पीठ वृंदावन से आए संत गोपेश कृष्ण दास ने प्रदेशवासियों से अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।
सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में संत गोपेश कृष्ण दास ने बताया कि अभियान के पहले दो चरणों में देशभर से 20 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटाकर उनके ज्ञापन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को भेजे जा चुके हैं। अब अभियान के अगले चरण में 31 करोड़ नए हस्ताक्षर जुटाकर प्रार्थना पत्र सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल में 17 दिसंबर को प्रदेश के लोगों के हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन मुख्य सचिव को दिया जाएगा।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि अभियान के माध्यम से गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, गोमाता को राष्ट्रमाता अथवा राष्ट्र आराध्या का सम्मान देने, केंद्रीय गोसेवा मंत्रालय बनाने और इस संबंध में केंद्रीय कानून लागू करने की मांग उठाई जा रही है।-------
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed