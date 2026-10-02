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खेलकूद: पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाहन में सुबह 9:00 बजे छात्राओं की अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन।







बीपी जांच: मेडिकल कॉलेज नाहन के निरोग क्लीनिक में सुबह 10:00 बजे मरीजों की बीपी और शुगर जांच।

शुभारंभ: एपीएमसी, सिविल सप्लाई और खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा संयुक्त रूप से सुबह 11 बजे पांवटा साहिब अनाज मंडी में धान फसल खरीद कार्य का शुभारंभ होगा।

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काम की बात



जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से सुबह 10:00 बजे संगड़ाह ड्राइविंग टेस्ट का आयोजन।



-- -संवाद

आज के कार्यक्रम: