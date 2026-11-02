Sirmour News: आज के कार्यक्रम

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पुलिस भर्ती: नाहन के चौगान और चंबा मैदान में सुबह 9:30 बजे पुरुष आरक्षी भर्ती के अंतर्गत होगी शारीरिक प्रवीणता परीक्षा।



प्रशिक्षण : डाइट नाहन में सुबह 10:00 बजे लाइब्रेरी मैनेजमेंट को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम ।



उद्घाटन : रेणुकाजी के कुब्जा पवेलियन में दोपहर बाद 2:00 बजे टाईगर एन्क्लोजर और वाइल्ड लाइफ ट्रीटमेंट सेंटर का उद्घाटन।





काम की बात

जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 5 नवंबर को सुबह 10:00 बजे नाहन में वाहनों की पासिंग।

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आज के कार्यक्रम