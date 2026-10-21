Sirmour News: आज के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:13 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:13 AM IST
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आज के कार्यक्रम
निरीक्षण: आयुष्मान आरोग्य मंदिर धानक्यारी में सुबह 10:00 बजे एनक्यूएएस को लेकर टीम करेगी निरीक्षण।
शिविर: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ददाहू में सुबह 10:00 बजे एनएसएस शिविर का आयोजन।
भंडारा : मेडिकल कॉलेज नाहन परिसर में दोपहर 12:00 बजे पदमावती सोसायटी आयोजित करेगी भंडारा
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 23 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे नाहन में वाहनों की पासिंग।
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निरीक्षण: आयुष्मान आरोग्य मंदिर धानक्यारी में सुबह 10:00 बजे एनक्यूएएस को लेकर टीम करेगी निरीक्षण।
शिविर: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ददाहू में सुबह 10:00 बजे एनएसएस शिविर का आयोजन।
भंडारा : मेडिकल कॉलेज नाहन परिसर में दोपहर 12:00 बजे पदमावती सोसायटी आयोजित करेगी भंडारा
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 23 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे नाहन में वाहनों की पासिंग।