Sirmour News: आज के कार्यक्रम

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निरीक्षण: आयुष्मान आरोग्य मंदिर धानक्यारी में सुबह 10:00 बजे एनक्यूएएस को लेकर टीम करेगी निरीक्षण।



शिविर: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ददाहू में सुबह 10:00 बजे एनएसएस शिविर का आयोजन।



भंडारा : मेडिकल कॉलेज नाहन परिसर में दोपहर 12:00 बजे पदमावती सोसायटी आयोजित करेगी भंडारा



काम की बात

जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 23 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे नाहन में वाहनों की पासिंग।

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आज के कार्यक्रम