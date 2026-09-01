Sirmour News: हरिपुरधार स्कूल को सर्वश्रेष्ठ स्कूल के खिताब से नवाजा
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:55 PM IST
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हरिपुरधार। संगड़ाह में आयोजित अंडर-19 छात्रा वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरिपुरधार की छात्राओं ने खेल के मैदान में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में ट्रॉफी जीतने के बाद विद्यालय की छात्राओं ने कबड्डी प्रतियोगिता की ट्रॉफी पर भी कब्जा कर लिया। लगातार दो खेलों में शानदार प्रदर्शन के दम पर हरिपुरधार स्कूल की छात्राओं ने अपनी प्रतिभा और मेहनत का लोहा मनवाया। छात्राओं के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ स्कूल के खिताब से भी नवाजा गया। संवाद
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