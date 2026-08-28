Sirmour News: पतंगबाजी के दौरान छत से गिरा युवक, पीजीआई रेफर

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संवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। शहर के गोविंदगढ़ क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में 26 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब युवक छत से सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतर रहा था। अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया और वहां पड़ा लोहे का सरिया उसके पेट में जा घुसा।घायल युवक की पहचान राहुल सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राहुल सुबह छत पर पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान दूसरी पतंग लेने के लिए वह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया।हादसे के बाद परिजन और स्थानीय लोग उसे गंभीर हालत में डॉ. वाईएस परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद अंदरूनी चोटों की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया।