Sirmour News: सैनवाला स्कूल में बाल विज्ञान कांग्रेस कांग्रेस का शुभारंभ
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:30 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:30 AM IST
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सचित्र
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन/कालाअंब (सिरमौर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैनवाला में शुक्रवार को दो दिवसीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आगाज हुआ। नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने कार्यक्रम का श्रीगणेश किया। जबकि प्रधानाचार्य आयूब खान विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर खूब समां बांधा।
इस प्रतियोगिता में 42 विद्यालयों के 323 विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया है, जबकि 37 विद्यालयों के 290 विद्यार्थियों ने पहले दिन विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में भाग लिया।
इससे पूर्व जिला विज्ञान पर्यवेक्षक सुरेंद्र सिंह ने बाल विज्ञान कांग्रेस के उद्देश्यों एवं महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा, रचनात्मकता, नवाचार एवं समस्या-समाधान की क्षमता विकसित करना है। प्रतियोगिता के दौरान विज्ञान प्रश्नोत्तरी, विज्ञान गतिविधि कॉर्नर, गणितीय ओलंपियाड और अभिनव विज्ञान मॉडल जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन/कालाअंब (सिरमौर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैनवाला में शुक्रवार को दो दिवसीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आगाज हुआ। नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने कार्यक्रम का श्रीगणेश किया। जबकि प्रधानाचार्य आयूब खान विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर खूब समां बांधा।
इस प्रतियोगिता में 42 विद्यालयों के 323 विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया है, जबकि 37 विद्यालयों के 290 विद्यार्थियों ने पहले दिन विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में भाग लिया।
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इससे पूर्व जिला विज्ञान पर्यवेक्षक सुरेंद्र सिंह ने बाल विज्ञान कांग्रेस के उद्देश्यों एवं महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा, रचनात्मकता, नवाचार एवं समस्या-समाधान की क्षमता विकसित करना है। प्रतियोगिता के दौरान विज्ञान प्रश्नोत्तरी, विज्ञान गतिविधि कॉर्नर, गणितीय ओलंपियाड और अभिनव विज्ञान मॉडल जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
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