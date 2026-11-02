Sirmour News: आठ दिन में 252 आवारा कुत्तों की नसबंदी, एंटी रेबीज टीके भी लगाए

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

कुत्तों की बढ़ती आबादी पर नियंत्रण और रेबीज का खतरा कम करना मकसदसंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा साहिब में लावारिस कुत्तों की बढ़ती आबादी पर नियंत्रण और रेबीज के खतरे को कम करने के लिए पशुपालन विभाग ने आठ दिवसीय विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 252 लावारिस कुत्तों की नसबंदी करने के साथ उन्हें एंटी रेबीज के टीके भी लगाए गए।पशुपालन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमित महाजन की देखरेख में चलाए गए इस अभियान के लिए कुत्तों को पकड़ने के लिए विशेष टीम भी बुलाई गई थी। टीम ने क्षेत्र में लावारिस कुत्तों को पकड़कर नसबंदी और टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी की।डॉ. अमित महाजन ने बताया कि एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम का उद्देश्य लावारिस कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करना और डॉग बाइट तथा रेबीज के खतरे को कम करना है। उन्होंने कहा कि लावारिस कुत्तों की संख्या बढ़ने से आम लोगों और खासकर बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नसबंदी से उनकी आबादी को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, जबकि एंटी रेबीज टीकाकरण से संक्रमण का खतरा कम करने में सहायता मिलेगी।उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग की ओर से लावारिस कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण का काम निरंतर किया जाएगा।