हिमाचल: तीसरे दिन भी बर्फबारी, 10 डिग्री सेल्सियस गिरा पारा; कल्पा में ठंड ने तोड़ा 18 साल का रिकॉर्ड

मौसम विभाग के अलर्ट के बीच सोमवार को लगातार तीसरे दिन किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और कांगड़ा के धौलाधार में बर्फबारी हुई, जबकि राजधानी शिमला, धर्मशाला समेत अन्य जिलों में बादल बरसे। बर्फबारी और बारिश से किन्नौर, कुल्लू और शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में सेब तुड़ान प्रभावित हुआ है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में आठ से दस डिग्री की गिरावट आने से ठंड बढ़ गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात का तापमान भी गिरा है। रविवार रात को कल्पा में 18 साल का सितंबर में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। 24 सितंबर 2008 को कल्पा में रात का पारा 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। अब 4.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। सोमवार शाम तक प्रदेश में 61 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। 49 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद रहे।

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