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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Youths from Punjab and Rampur arrested near Khaneri with 18.07 grams

Rampur Bushahar News: खनेरी के पास 18.07 ग्राम चिट्टे के साथ पंजाब और रामपुर के युवक गिरफ्तार

Sun, 11 Oct 2026 11:37 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:37 PM IST
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एनएच-पांच पर गश्त के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई, एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। रामपुर के खनेरी में शनिवार रात को पुलिस ने पंजाब और रामपुर के दो युवकों को 18.07 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना रामपुर में दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। रामपुर थाना की पुलिस टीम शनिवार रात करीब 8:45 बजे एनएच-पांच पर खनेरी अस्पताल के पास गश्त पर थी। इस दौरान दो युवकों से चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया गया। आरोपियों की पहचान पंजाब के संगरूर जिला के मूनक तहसील, मक्कर साहिब निवासी 23 वर्षीय गौरव और शिमला जिला के रामपुर के धारगौरा, शाह गांव निवासी 29 वर्षीय राहुल के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रामपुर थाने में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है।
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