फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Man assaulted while returning to his quarters in Gharat

Rampur Bushahar News: घराट में क्वार्टर लौट रहे व्यक्ति के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी दी

Sun, 11 Oct 2026 11:58 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
रामपुर बुशहर। घराट क्षेत्र में क्वार्टर लौट रहे एक व्यक्ति के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस थाना झाकड़ी में दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मशनू निवासी श्याम लाल कश्यप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 10 अक्तूबर की रात करीब 11:20 बजे वह घराट से रांवी स्थित अपने क्वार्टर लौट रहे थे। इसी दौरान घराट की शराब की दुकान पर सेल्समैन के रूप में काम करने वाले खेमराज शर्मा और शेरा ने कथित तौर पर उनका रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि दोनों ने गाली-गलौज करने के साथ उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायतकर्ता के मुताबिक हमले में उनकी दोनों आंखों, मुंह, कान, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं है। उन्होंने बताया कि उन्हें मारपीट की वजह समझ नहीं आई। इसी बीच उनके काका भाई ने मौके पर पहुंचकर उन्हें हमलावरों से बचाया। पुलिस थाना झाकड़ी में रविवार सुबह शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 351(2), 352 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें