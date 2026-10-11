{"_id":"6acb6501b9b57dfa33037f49","slug":"man-assaulted-while-returning-to-his-quarters-in-gharat-rampur-hp-news-c-178-1-ssml1003-172137-2026-10-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Bushahar News: घराट में क्वार्टर लौट रहे व्यक्ति के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी दी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Rampur Bushahar News: घराट में क्वार्टर लौट रहे व्यक्ति के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी दी

शिमला ब्यूरो

Updated Sun, 11 Oct 2026 11:58 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 11:58 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

