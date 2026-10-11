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Rampur Bushahar News: मिस शोणितपुर बुशहर 2026 प्रतियोगिता 22 को होगी

Sun, 11 Oct 2026 11:58 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:58 PM IST
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रामपुर बुशहर। सराहन में इस वर्ष दशहरा उत्सव के दौरान पहली बार मिस शोणितपुर बुशहर-2026 प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 22 अक्तूबर को होने वाली इस प्रतियोगिता का उद्देश्य क्षेत्र की प्रतिभाशाली युवतियों को अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करना है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए युवतियों की आयु 18 से 23 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक प्रतिभागी 15 अक्तूबर 2026 तक पंजीकरण करवा सकती हैं। सराहन बुशहर पंचायत की इस पहल से क्षेत्र की युवतियों को अपनी प्रतिभा निखारने और अपनी अलग पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता के माध्यम से युवतियों को अपनी क्षमता और आत्मविश्वास प्रदर्शित करने के साथ ही बड़े मंच पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की इच्छुक युवतियों से निर्धारित तिथि तक पंजीकरण करवाने की अपील की गई है।
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