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Rampur Bushahar News: छात्रवृत्ति के लिए 31 अक्तूबर तक करें आवेदन

Sun, 11 Oct 2026 11:54 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:54 PM IST
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छात्रवृत्ति के लिए 31 अक्तूबर तक करें आवेदन
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लूहरी परियोजना प्रभावित पंचायतों के मेधावी विद्यार्थियों को देगी छात्रवृत्ति
संवाद न्यूज़ एजेंसी
नित्थर (कुल्लू)। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की लूहरी जल विद्युत परियोजना ने प्रभावित पंचायतों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। एसजेवीएन सिल्वर जुबली मेरिट छात्रवृत्ति योजना के तहत 12वीं कक्षा में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। योजना के तहत कुल 10 छात्रवृत्तियां दी जाएंगी, जिनमें पांच सीटें बीपीएल परिवारों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। देहरा, नित्थर, देहरा गड़ेज और दत्तनगर पंचायतों के पात्र विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर 2026 निर्धारित की गई है। नित्थर पंचायत के प्रधान प्रवीण कुमार और देहरा पंचायत की प्रधान अनिता ठाकुर ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे परियोजना प्रभावित क्षेत्र के मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा हासिल करने में आर्थिक सहायता मिलेगी।
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