फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Three-day Phulyach fair held in Pawani village

Rampur Bushahar News: पावनी गांव में तीन दिवसीय फुल्याच मेला का हुआ संपन्न

Tue, 20 Oct 2026 11:31 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:31 PM IST
विज्ञापन
ग्रामीणों ने अपने देवी-देवता की पहाड़ों से ब्रह्मकमल लाकर की पूजा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
भावानगर (किन्नौर)। जिले के पग्रमंग क्षेत्र के पावनी गांव में तीन दिवसीय फुल्याच मेले का मंगलवार को समापन हो गया। फुल्याच का अर्थ फूलों का मेला होता है। स्थानीय ग्रामीण पहाड़ों से ब्रह्मकमल लाकर अपने देवता को समर्पित करते हैं। पानवी गांव में आयोजित हुए फुल्याच मेले की शुरुआत शनिवार को हुई थी। मेले में स्थानीय ग्रामीण अपने जय कुलदेव नारायण और जय कुगदा नागिन माता जी के मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा हुए। सभी ग्रामीण किन्नौर की पारंपरिक वेशभूषा पहनकर पहुंचे थे। स्थानीय देवता को ब्रह्मकमल समर्पित कर उनकी पूजा-अर्चना की गई। किन्नौर में साल में एक बार फुल्याच मेला मनाया जाता है। यह मेला गांव में आपसी सामंजस्य व देव समाज के नियमों को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सैकड़ों वर्ष पुराने इस मेले के आयोजन का उद्देश्य गांव की सुख-शांति व समृद्धि के लिए होता है। जिसे आज भी जिले के लोग अपने-अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने समय अनुसार मनाते हैं। तीन दिन तक मनाए जाने वाले मेले के दौरान ग्रामीण अपने खेती-बाड़ी और घर के काम छोड़कर मंदिर परिसर में सिर्फ मेले का आनंद लेते हैं। फुल्याच मेले के दौरान स्थानीय लोग पारंपरिक खान-पान का ही इस्तेमाल करते हैं। तीन दिनों तक देवी-देवताओं की पूजा अर्चना कर ग्रामीण उनका आशीर्वाद लेते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें