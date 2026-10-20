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Rampur Bushahar News: सोफा कैंची में ठंडे पेय पदार्थों से भरा ट्रक पलटा

Tue, 20 Oct 2026 11:53 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:53 PM IST
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कुमारसैन (रामपुर बुशहर)। कुमारसैन क्षेत्र में नेशनल हाईवे-पांच पर सोफा कैंची के पास ठंडे पेय पदार्थों की बोतलों से भरा एक ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि हादसे किसी को चोट नहीं आई है। जानकारी के अनुसार, ट्रक ठंडे पेय पदार्थों की बोतलें लेकर जा रहा था। इसी दौरान सोफा कैंची के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक में लदी बोतलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। हालांकि, दुर्घटना के समय ट्रक में चालक या अन्य कोई व्यक्ति घायल हुआ है या नहीं, इस संबंध में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल, ट्रक पलटने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
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