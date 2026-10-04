{"_id":"6ac25854dd025687390c3bfa","slug":"wrestling-in-the-arena-akash-crowned-shimla-kesari-rampur-hp-news-c-178-1-ssml1003-171539-2026-10-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Bushahar News: तलाई में कुश्ती, आकाश बने शिमला केसरी, ज्योति और ऋषिका बनीं संयुक्त विजेता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Rampur Bushahar News: तलाई में कुश्ती, आकाश बने शिमला केसरी, ज्योति और ऋषिका बनीं संयुक्त विजेता

शिमला ब्यूरो

Updated Sun, 04 Oct 2026 11:14 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 11:14 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

