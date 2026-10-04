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Rampur Bushahar News: करेरी की अनुप्रिया बांश्टू बनी सीबीएसई शिक्षिका

Sun, 04 Oct 2026 11:48 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:48 PM IST
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Anupriya Banshtu from Kareri becomes a CBSE teacher
रामपुर की अनुप्रिया बांश्टू बनी सीबीएसई शिक्षिका।
रामपुर बुशहर। भड़ावली पंचायत के करेरी गांव की अनुप्रिया बांश्टू ने सीबीएसई कॉमर्स लेक्चरर परीक्षा उत्तीर्ण की है। उनका चयन वाणिज्य विषय की शिक्षिका के पद पर हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। भड़ावली पंचायत प्रधान कृष्ण गोपाल ने क्षेत्र की बेटियों की उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने अनुप्रिया पुत्री कृष्ण सिंह बांश्टू को शुभकामनाएं दीं। अनुप्रिया ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा छात्रा स्कूल रामपुर से पूरी की। इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से बीकॉम ऑनर्स, सरकारी शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय धर्मशाला से बीएड और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एमकॉम की उपाधि हासिल की। उन्होंने वर्ष 2026 में हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचपी सेट) भी उत्तीर्ण की है। अनुप्रिया की सफलता ने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। परिजनों और शुभचिंतकों ने उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए उज्ज्वल एवं सफल भविष्य की कामना की है।
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