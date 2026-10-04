Rampur Bushahar News: मुख्यमंत्री से मिले निरमंड नगर पंचायत के प्रतिनिधि

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. सीएम ने नगर पंचायत के विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का दिया आश्वासन



संवाद न्यूज एजेंसी



निरमंड (कुल्लू)।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान नगर पंचायत निरमंड के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की। नोगली पहुंचने पर नगर पंचायत के उपाध्यक्ष कौशिक कौशल और पार्षद जंबाल सिंह ने मुख्यमंत्री से क्षेत्र के विकास की मांगें उठाईं। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष नगर पंचायत क्षेत्र में लंबित विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से रखा। उन्होंने निरमंड में आवश्यक विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाने और स्थानीय लोगों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में विकास की कई जरूरतें हैं, जिनके पूरा होने से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने सरकार से लंबित मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार निरमंड क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और नगर पंचायत की विकासात्मक जरूरतों पर सरकार सकारात्मक रूप से विचार करेगी। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद नगर पंचायत प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि निरमंड की लंबित मांगों पर जल्द कार्रवाई होगी और क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी।