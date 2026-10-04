Rampur Bushahar News: पीओ सेल ने उद्घोषित अपराधी को किया गिरफ्तार

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. गिल्टाड़ी थाच से गिरफ्तार करने में सफलता मिली



संवाद न्यूज़ एजेंसी



रोहड़ू।

जुब्बल पुलिस ने न्यायालय की ओर से उद्घोषित अपराधी अनिल कुमार को गिरफ्तार किया है। अनिल कुमार को पीओ सेल रोहड़ू की टीम ने पकड़ा। वह 6 जनवरी 2018 के एक मामले में वांछित था। अनिल कुमार, तहसील जुब्बल का निवासी है। उसे जेएमएफसी न्यायालय जुब्बल ने 2 सितंबर को उद्घोषित अपराधी घोषित किया था। उसके खिलाफ पुलिस थाना जुब्बल में घर में अनधिकृत प्रवेश, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज है। आरोपी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था, जिसके कारण उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया। पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। पुलिस ने उपलब्ध सूचनाओं का संकलन किया। स्थानीय स्तर पर भी जानकारी जुटाई गई। इन प्रयासों के आधार पर आरोपी की तलाश की गई। उसे गिल्टाड़ी थाच से गिरफ्तार करने में सफलता मिली। यह गिरफ्तारी उद्घोषित अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की निरंतर और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाती है। यह लंबित न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण है।

पीओ सेल ने उद्घोषित अपराधी को किया गिरफ्तार