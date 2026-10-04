Rampur Bushahar News: नारकंडा के कुई गांव में स्वच्छता की शपथ, ठोस कचरे पर दी जानकारी

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संवाद न्यूज एजेंसी

कुमारसैन (रामपुर बुशहर)।

नारकंडा विकासखंड की कुई पंचायत में स्वच्छता को लेकर शपथ ली गई। इस दौरान संपूर्ण ग्रामवासियों ने पर्यावरण को शुद्ध रखने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी जताई। ग्रामवासियों ने पंचायत में स्वच्छता के सभी मापदंडों को पूरा करने का वचन दिया। उन्होंने अपने गांव और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए एकजुटता दिखाई। इस अवसर पर स्थानीय पंचायत प्रधान अंकिता वर्मा उपस्थित रहीं। उपप्रधान भूपेंद्र मेहता ने भी कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। दोनों पदाधिकारियों ने लोगों को ठोस कचरे और गीले कचरे के उचित प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कचरा अलग-अलग करने के महत्व पर जोर दिया। इस पहल का उद्देश्य गांव को स्वच्छ और हरा-भरा बनाना है। प्रधान अंकिता वर्मा और उपप्रधान भूपेंद्र मेहता ने ग्रामीणों को बताया कि ठोस और गीले कचरे को कैसे अलग किया जाए। उन्होंने समझाया कि यह पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कचरा प्रबंधन से बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। ग्रामीणों को अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। यह अभियान गांव में साफ-सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा।