फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Swachhata Pledge in Kui Village of Narkanda

Rampur Bushahar News: नारकंडा के कुई गांव में स्वच्छता की शपथ, ठोस कचरे पर दी जानकारी

Sun, 04 Oct 2026 11:54 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
नारकंडा के कुई गांव में स्वच्छता की शपथ, ठोस कचरे पर दी जानकारी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
कुमारसैन (रामपुर बुशहर)।
नारकंडा विकासखंड की कुई पंचायत में स्वच्छता को लेकर शपथ ली गई। इस दौरान संपूर्ण ग्रामवासियों ने पर्यावरण को शुद्ध रखने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी जताई। ग्रामवासियों ने पंचायत में स्वच्छता के सभी मापदंडों को पूरा करने का वचन दिया। उन्होंने अपने गांव और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए एकजुटता दिखाई। इस अवसर पर स्थानीय पंचायत प्रधान अंकिता वर्मा उपस्थित रहीं। उपप्रधान भूपेंद्र मेहता ने भी कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। दोनों पदाधिकारियों ने लोगों को ठोस कचरे और गीले कचरे के उचित प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कचरा अलग-अलग करने के महत्व पर जोर दिया। इस पहल का उद्देश्य गांव को स्वच्छ और हरा-भरा बनाना है। प्रधान अंकिता वर्मा और उपप्रधान भूपेंद्र मेहता ने ग्रामीणों को बताया कि ठोस और गीले कचरे को कैसे अलग किया जाए। उन्होंने समझाया कि यह पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कचरा प्रबंधन से बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। ग्रामीणों को अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। यह अभियान गांव में साफ-सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed