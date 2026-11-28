प्रभावित लोगों ने लोक निर्माण विभाग पर लगाए भेदभाव के आरोपज्यूरी से सराहन तक 17 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण का कार्य करीब 26 करोड़ रुपये की लागत से नाबार्ड के सहयोग से किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क को चौड़ा करने के साथ टारिंग, सुरक्षा दीवारों, नालियों और पैराफिट समेत अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। वहीं, सड़क के किनारे हुए अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ज्यूरी के ढारे मालिक हंसराज, शीशी राम, रूप सिंह, मदन लाल, सत्यपाल, पूर्णिमा नेगी, कौशल्या, बलवंत, शांति देवी और कांता देवी ने विभाग पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सड़क के किनारे कुछ लोगों ने मकान, दुकानें, सेफ्टी टैंक, लिंक रोड, दीवारें और पक्के थड़े बनाकर कब्जे कर रखे हैं, लेकिन विभाग इन पर कार्रवाई करने के बजाय गरीब ढारे और रेहड़ी वालों को हटाने में जुटा है। प्रभावित लोगों का आरोप है कि सड़क के किनारे ढारे और रेहड़ियां लगाने वाले लोगों की संख्या कम है, जबकि कई रसूखदारों ने पक्के निर्माण कर सड़क की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने नायब तहसीलदार के समक्ष भी मौखिक रूप से यह मामला उठाया है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने पक्के निर्माण किए हैं, उन्हें राहत दी जा रही है, जबकि उन्होंने अपने ढारे कच्चे बनाए हैं और उन्हीं को तोड़ा जा रहा है। इसे उन्होंने गरीबों के साथ अन्याय करार दिया है।ढारे और रेहड़ी संचालक यदि स्वयं अवैध निर्माण नहीं हटाते हैं, तो विभाग जेसीबी के माध्यम से इन्हें हटाएगा। सड़क के दायरे में आ रहे पक्के मकानों और दुकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। यहां तक कि यदि किसी के एक-दो पिलर सड़क की सीमा में आ रहे हैं, तो उन्हें भी नहीं हटाया जाएगा।