Rampur Bushahar News: वीरगढ़ क्रिकेट सब-सेंटर में ट्रायल, 53 खिलाड़ियों ने लिया भाग

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. तीन से चार दिन में शुरू होगी नियमित कोचिंग, ग्रामीण प्रतिभाओं को मिलेगा अवसर

संवाद न्यूज एजेंसी

कुमारसैन (रामपुर बुशहर)।

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) के वीरगढ़ सब सेंटर में रविवार को शिमला जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से क्रिकेट के ट्रायल करवाए गए। इसमें 53 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। केंद्र में आगामी तीन से चार दिनों में नियमित कोचिंग शुरू होने की संभावना है। सब सेंटर शुरू करने की पहल शिमला जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं एचपीसीए कार्यकारिणी सदस्य सुरिंद्र ठाकुर ने की है। इससे कोटगढ़, खनेटी, नारकंडा, कुमारसैन, भुट्टी और आसपास के क्षेत्रों के खिलाड़ियों को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। ट्रायल अंडर-23 टीम के कोच वरुण शर्मा की देखरेख में हुए। इस दौरान स्थानीय कोच अजय डोगरा, साहेब सिंह, अनिल और ईशान सहित प्रधानाचार्य भूपिंदर ठाकुर मौजूद रहे। सब सेंटर का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को बेहतर मंच देने के साथ युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है। जानकारी के अनुसार करीब एक महीने बाद दोबारा ट्रायल आयोजित करने की योजना है। इससे क्षेत्र के उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।