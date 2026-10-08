फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Theog Municipal Council raises garbage collection charges

Rampur Bushahar News: ठियोग में बढ़ा कचरा शुल्क, घरों से 80 और कारोबारियों से 200 से एक हजार तक प्रतिमाह

Thu, 08 Oct 2026 11:37 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
Theog Municipal Council raises garbage collection charges
नगर परिषद ठियोग का कार्यालय।संवाद
ठियोग नगर परिषद का कचरा शुल्क बढ़ा, 3.5 लाख रुपये घाटा पाटेगी
विज्ञापन

. अन्य संस्थानों के शुल्क निर्धारित करने का ड्राफ्ट तैयार, राजपत्र में जारी किए गए नए नियम
. कचरा उठाने पर नगर परिषद का खर्च 5 लाख, आय महज डेढ़ लाख
संवाद न्यूज एजेंसी
ठियोग (रामपुर बुशहर)।
ठियोग नगर परिषद को कचरा प्रबंधन में हर महीने 3.5 लाख रुपये का घाटा हो रहा है। इस घाटे की भरपाई के लिए नगर परिषद ने विभिन्न श्रेणियों के लिए मासिक कचरा शुल्क बढ़ा दिया है। नए शुल्क राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। इसमें घरों से 80 रुपये प्रतिमाह और कारोबारियों से 200 से एक हजार रुपये तक प्रतिमाह कचरा शुल्क तय किया है। नगर परिषद को ठियोग कस्बे में कूड़ा-कचरा उठाने पर हर महीने करीब पांच लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसके मुकाबले कचरा शुल्क से मात्र डेढ़ लाख रुपये की आय होती है। इस अंतर को पाटने के लिए शुल्क बढ़ाए गए हैं। कार्यकारी अधिकारी वरुण शर्मा ने बताया कि नए मासिक उपयोगकर्ता शुल्क राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। घरेलू क्षेत्र के लिए शुल्क 50 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति माह किया गया है। छोटे दुकानदारों के लिए 100 रुपये, पान की दुकान के लिए 80 रुपये और चाय की दुकान के लिए 120 रुपये तय हैं। खुदरा सब्जी एवं फल विक्रेताओं को 200 रुपये और थोक विक्रेताओं को 800 रुपये देने होंगे। बैंकों के लिए 800 रुपये, सरकारी स्कूलों के लिए 160 रुपये और निजी स्कूलों के लिए 400 या 500 रुपये शुल्क है। छोटी बेकरी के लिए 200 रुपये और विनिर्माण इकाई वाली बेकरी के लिए 1,000 रुपये मासिक शुल्क रखा गया है। कचरा निस्तारण की व्यवस्था नगर परिषद के लिए एक और बड़ी चुनौती है। नगर परिषद के पास अपना संयंत्र है, लेकिन उसकी क्षमता मौजूदा जरूरत से काफी कम है। गीले कचरे के निस्तारण के लिए भरयाल केंद्र की सेवाएं ली जाती हैं। भरयाल केंद्र प्रति टन 500 रुपये शुल्क लेता है और हर सप्ताह करीब चार गाड़ियां भेजी जाती हैं। नगर परिषद अलग-अलग प्रकार के कचरे के निस्तारण की भी व्यवस्था करती है। जैव चिकित्सा कचरा अर्की की निर्धारित एजेंसी को भेजा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा नालागढ़ की फैक्टरियों को भेजा जाता है। प्लास्टिक कचरे को संसाधित करने के बाद अंबुजा कारखाना भेजा जाता है। इन खर्चों से निपटने के लिए परिषद आने वाले दिनों में नए शुल्क लगाने की तैयारी कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed