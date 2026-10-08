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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Successful approval of four roads in Jubbal-Kotkhai

Rampur Bushahar News: जुब्बल-कोटखाई में चार सड़कों की सफल पासिंग, क्षेत्रवासियों ने जताया आभार

Thu, 08 Oct 2026 11:54 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:54 PM IST
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रोहड़ू।
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जुब्बल-नावर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में सड़क सुविधाओं का विस्तार हुआ है। प्रशासनिक स्तर पर चार महत्वपूर्ण सड़कों की सफल पासिंग हो गई है। इन विकास कार्यों के लिए क्षेत्रवासियों ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का आभार जताया है। जुब्बल उपमंडल में नकराड़ी पंचायत के तहत चेबड़ी से लोअर धरमाडा सड़क को पास किया गया है। बढ़ाल पंचायत में सुंगरी थाना से एचबी कटारला लिंक रोड को मंजूरी मिली है। कोटखाई उपमंडल की गरावग पंचायत में कुफ्टा शंखन काली माता मंदिर से कुफ्फर सड़क को पास किया गया। जौनी बरोल गलु से काली माता मंदिर-कुफ्फर सड़क भी स्वीकृत हुई है। इन सड़कों से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। किसानों-बागवानों और स्थानीय लोगों को अपनी उपज के परिवहन में आसानी होगी। इससे उन्हें बाजार तक पहुंचने में कम समय लगेगा। अन्य आवश्यक सामग्री के परिवहन में भी सुविधा मिलेगी। सड़क संपर्क मजबूत होने से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। इन चार सड़कों की सफल पासिंग के साथ क्षेत्र में कुल 192 सड़कें हो गई हैं। यह संख्या कांग्रेस सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान स्वीकृत हुई है। यह जुब्बल-नावर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे क्षेत्र के दूरदराज के इलाकों तक पहुंच बेहतर होगी। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। क्षेत्रवासियों और लाभार्थियों ने सड़क सुविधाओं के विस्तार पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर होने से स्थानीय लोगों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा। यह कदम क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में सहायक होगा। इससे जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है।
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