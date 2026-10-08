Rampur Bushahar News: तनिश श्याम का राज्य स्तरीय अंडर-19 वॉलीबॉल टीम में हुआ चयन

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कोटेश्वर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुमारसैन के होनहार खिलाड़ी तनिश श्याम का चयन राज्य स्तरीय अंडर-19 वॉलीबॉल टीम के लिए हुआ है। जिला स्तरीय अंडर-19 वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन नेरवा में किया गया। तनिश ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और अब तनिश राज्य स्तरीय अंडर-19 वॉलीबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। छात्र की इस उपलब्धि से कोटेश्वर स्कूल सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। विद्यालय के प्रधानाचार्य जगदीश रमचैक ने तनिश श्याम को बधाई दी। कहा कि राज्य स्तरीय टीम में चयन पूरे विद्यालय परिवार के लिए गौरव का क्षण है। तनिश ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से विद्यालय का नाम रोशन किया है। उन्होंने तनिश के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि वह राज्य स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय और कुमारसैन का नाम आगे बढ़ाएंगे।