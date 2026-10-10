फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   The corporation's only bus service has been stalled for four months.

Rampur Bushahar News: चार माह से निगम की एकमात्र बस सेवा ठप

Sat, 10 Oct 2026 11:03 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:03 PM IST
विज्ञापन
पुल तैयार होने के बाद भी किन्फी तक नहीं पहुंच रही बस, दो पंचायतों के लोग परेशान
विज्ञापन


ज्यूरी आने-जाने के लिए छोटी गाड़ी में 500 रुपये किराया देने को ग्रामीण मजबूर

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। रामपुर से किन्फी रूट पर चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस चार माह से अपने निर्धारित स्टेशन तक नहीं पहुंच पा रही है। गानवी पुल तैयार होने के करीब एक सप्ताह बाद भी बस का संचालन रामपुर से क्याव तक ही किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क भी अब ठीक है। इसके बावजूद बस सेवा पूरी तरह बहाल न होने से कूट और क्याव पंचायतों के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
क्षेत्र के अनिल बुधेल, दिलीप, अनिल कुमार, नरेंद्र, अजय और केवल राम सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि कुत्तरू, कूट, खिऊंचा, रोपनी और किन्फी सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को ज्यूरी आने-जाने के लिए छोटी गाड़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके लिए एक तरफ का करीब 250 रुपये किराया चुकाना पड़ता है। ऐसे में आने-जाने पर 500 रुपये खर्च हो रहे हैं, जो गरीब और आम परिवारों के लिए भारी पड़ रहे हैं।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से बस सेवा निर्धारित स्टेशन तक बहाल न होने के कारण लोगों को रोजमर्रा के कामों, बाजार आने-जाने और अन्य जरूरी कार्यों के लिए अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। पुल तैयार होने और सड़क मार्ग ठीक होने के बावजूद बस सेवा बहाल न होने से लोगों में रोष है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जनप्रतिनिधियों के पास निजी वाहन होने के कारण उन्हें ग्रामीणों की परिवहन संबंधी समस्याओं का वास्तविक एहसास नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने सरकार, प्रशासन और निगम प्रबंधन से बस सेवा जल्द किन्फी तक बहाल करने की मांग की है, ताकि दोनों पंचायतों के लोगों को राहत मिल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed