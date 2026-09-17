Rampur Bushahar News: रामपुर कॉलेज में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:18 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:18 PM IST
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रामपुर बुशहर। जीबी पंत मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय रामपुर में वीरवार को एनएसएस इकाई ने 15 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया। स्वच्छता पखवाड़ा 2 अक्तूबर तक जारी रहेगा। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. आशीष चौहान और प्रो. रंजू नेगी ने स्वच्छता गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत एनएसएस स्वयंसेवक महाविद्यालय परिसर में नियमित स्वच्छता अभियान चलाएंगे। महाविद्यालय के एनएसएस इकाई के गोद लिए गए रचोली गांव में स्वच्छता और जागरूकता संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान के दौरान स्वयंसेवकों को स्वच्छता, स्वच्छता जागरूकता, कचरा प्रबंधन, स्वच्छ परिसर और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने के बारे लोगों को जागरूक करने जैसी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की जाएगी। स्वयंसेवकों ने स्वच्छता बनाए रखने और अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया।
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