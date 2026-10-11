फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Suspended school bus service to resume soon

शीघ्र बहाल होगी बंद पड़ी स्कूल बस सेवा : बुद्धि सिंह ठाकुर

Sun, 11 Oct 2026 11:07 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:07 PM IST
विज्ञापन
Suspended school bus service to resume soon
शीघ्र बहाल होगी बंद पड़ी स्कूल बस सेवा: बुद्धि सिंह ठाकुरदो साल से बस बंद होने से छह गांवों के
दो साल से बस बंद होने से छह गांवों के विद्यार्थियों और ग्रामीणों को हो रही परेशानी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
आनी (कुल्लू)।
बैहना पंचायत के पांजवी वार्ड में वर्ष 2024 से बंद पड़ी स्कूल बस सेवा जल्द बहाल होने की उम्मीद जगी है। हिमाचल प्रदेश दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर ने ग्रामीणों को बस सेवा शीघ्र बहाल करने का आश्वासन दिया है। प्रथम शारदीय नवरात्र के अवसर पर कुष्मांडा माता मंदिर खेगसू में पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी श्यामानंद की अगुवाई में पांजवी वार्ड के प्रतिनिधिमंडल ने बुद्धि सिंह ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान स्थानीय युवा विनोद कुमार सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने माता कुष्मांडा के पवित्र प्रांगण में उनका अभिनंदन करने के बाद क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्ष 2024 से स्कूल बस सेवा बंद होने के कारण धार, जमेडी, जगेहड़, पांजवी, शुष, मुंगरी और तिहनी क्षेत्र के विद्यार्थियों तथा आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लूहरी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आवाजाही विशेष रूप से प्रभावित हुई है। ग्रामीण पहले भी परिवहन निगम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बस सेवा बहाल करवाने की मांग उठा चुके हैं। बुद्धि सिंह ठाकुर ने ग्रामीणों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनीं और शीघ्र बस सेवा बहाल करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कुष्मांडा माता मंदिर के नवनिर्माण कार्य की प्रगति का जायजा भी लिया तथा भविष्य में निर्माण कार्य में सहयोग का भरोसा दिलाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed