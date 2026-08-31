Rampur Bushahar News: विद्यार्थियों को कॅरिअर की दी जानकारी

संवाद न्यूज एजेंसीरामपुर बुशहर। गोविंद बल्लभ पंत मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय रामपुर के कॅरिअर गाइडेंस एवं प्लेसमेंट सेल और विज्ञान विभाग की ओर से सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार का आयोजन बंसल एकेडमी के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में शोध के प्रति रुचि बढ़ाना और उन्हें सीएसआईआर-यूजीसी नेट, जेआरएफ सहित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन देना रहा।विद्यार्थियों को सीएसआईआर-यूजीसी नेट, उच्च शिक्षा में शोध के अवसर और कॅरिअर के बारे में जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की तैयारी की रणनीति, उच्च शिक्षा में उपलब्ध शोध फेलोशिप और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में करियर विकल्पों के बारे में बताया। कार्यक्रम का समन्वय कॅरिअर गाइडेंस एवं प्लेसमेंट सेल की संयोजिका डॉ. शिवाली ठाकुर ने किया। सेमिनार में एमएससी वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और गणित के विद्यार्थियों ने भाग लिया।